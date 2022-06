Résultat de la législative à Saint-Pair-sur-Mer : en direct

Dans les 3 bureaux de vote de Saint-Pair-sur-Mer, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat de gauche avait enregistré 15,78% des suffrages il y a deux mois sur place. Mais il faut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 6,68% et 2,05% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 24,51% à Saint-Pair-sur-Mer pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Que disent les sondages des législatives 2022 pour Saint-Pair-sur-Mer ?

À Saint-Pair-sur-Mer, Emmanuel Macron avait pu grimper à la meilleure place de la dernière présidentielle avec 39,88% des voix au 1er round, devant Jean-Luc Mélenchon à 15,78%. On trouvait plus loin, avec 14,8%, Marine Le Pen et enfin, à 7,27%, Valérie Pécresse. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de près de 28% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et le leader de LFI à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des ultimes semaines boulverseront probablement cette donne à Saint-Pair-sur-Mer ce dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à descendre à 1 petit point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%.