Résultat des législatives à Saint-Paulien - Election 2022 (43350) [PUBLIE]

12/06/22 21:20

Résultat des législatives 2022 à Saint-Paulien

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Paulien est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Haute-Loire

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Haute-Loire

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative 2022 à Saint-Paulien. La participation parmi les électeurs habilités à fréquenter les urnes au sein de la commune au niveau de la 2ème circonscription de la Haute-Loire atteint 54%. Jean-Pierre Vigier a effectivement recueilli 36% des voix au sein de la ville. Il devance Azelma Sigaux (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Thierry Perez (Rassemblement National) qui décrochent respectivement 20% et 19% des voix. L'issue finale de la législative au niveau de cette circonscription résultera du comportement de vote des électeurs des 175 autres communes qui lui sont rattachées.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Paulien Jean-Pierre Vigier Les Républicains 45,68% 36,37% Azelma Sigaux Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,79% 19,74% Thierry Perez Rassemblement National 13,61% 18,88% Christian Allegre Ensemble ! (Majorité présidentielle) 11,54% 13,73% Clémence d'Aubignan Reconquête ! 2,52% 3,86% Jean-Philippe Clement Ecologistes 2,07% 2,79% Philippe Cochet Ecologistes 1,40% 1,29% Corine Barbier Droite souverainiste 1,20% 0,86% Antoine Brebion Divers extrême gauche 0,91% 0,86% Clément Lafont Régionaliste 0,89% 0,97% Théophile Cloez Divers 0,38% 0,64% Participation au scrutin Circonscription Saint-Paulien Taux de participation 53,23% 54,44% Taux d'abstention 46,77% 45,56% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66% 1,78% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83% 0,73% Nombre de votants 42 317 956

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Paulien sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:37 - Quel résultat à Saint-Paulien pour la coalition LFI-PS-EELV ? Les inscrits de Saint-Paulien avaient apporté 17,53% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la 1re étape de l'élection présidentielle. Il faut aussi tenir compte les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,04% et 2,07% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un point de départ de 22,64% pour la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Saint-Paulien. 16:30 - Que disent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Saint-Paulien ? Les indications nationales des derniers jours auront sans doute une résonnance à Saint-Paulien. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La Nupes a tutoyé la majorité dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria). Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est venu coller les 20%. Or à Saint-Paulien, Marine Le Pen remportait la meilleure place de la dernière présidentielle avec 28,71% des voix au 1er round, devant Emmanuel Macron à 22,36%. On trouvait plus loin, avec 17,53%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,52%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un résultat de 27,85% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - Que sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à Saint-Paulien ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Paulien ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 81,78% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 84,19% au premier tour, c'est-à-dire 1 491 personnes. Le conflit russo-ukrainien ainsi que ses retombées sur les prix du gaz et du pétrole sont notamment en mesure de pousser les électeurs de Saint-Paulien à se désintéresser de l'élection. 11:30 - Le score de l'abstention aux élections législatives, un élément clé à Saint-Paulien ? Comment ont voté d'ordinaire les citoyens de cette commune lors des scrutins antérieurs ? En 2017, pendant les législatives, 55,01% des personnes en âge de voter à Saint-Paulien avaient participé à l'élection au premier tour, contre une participation de 51,53% au second round. L'annonce des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le taux d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type d'élection. Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - Les législatives se finissent à 18 heures à Saint-Paulien Bonjour et bienvenue sur cette page où nous allons vivre ce premier round des législatives à Saint-Paulien, jusqu'à ce que le résultat soit dévoilé. On compte 11 candidats dans la seule circonscription de la métropole (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour affirmer leur vote ce dimanche de 1er tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Saint-Paulien : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 28,71% des suffrages au premier tour à Saint-Paulien, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien 3e homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 22,36% et 17,53% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Paulien grâce à 53,93% des votes, abandonnant donc 46,07% des suffrages à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour en avril dernier. Quel sera le résultat des législatives 2022 à Saint-Paulien (43350) ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin 2022.