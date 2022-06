En direct

18:40 - La nuance Mélenchon était arrivée au pied du podium à Saint-Père-Marc-en-Poulet la semaine passée Un des enjeux de ces élections législatives, en France, sera le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. À Saint-Père-Marc-en-Poulet, son postulant avait enregistré 23,08% des suffrages le 12 juin dernier. Mais ce score est tout de même à comparer avec les suffrages de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de l'élection présidentielle. Or à Saint-Père-Marc-en-Poulet, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 18,82%, 5,79%, 1,65% et 2,1% le 10 avril. Le bloc de gauche pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 28,36% à Saint-Père-Marc-en-Poulet pour ce premier tour des élections législatives.

15:30 - La candidature Les Républicains en première position pour le 1er tour Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. De leur côté, les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 députés. Il faut cependant tenir compte des particularités locales, comme à Saint-Père-Marc-en-Poulet. Lors du premier round des législatives, dimanche 12 juin 2022, les électeurs de Saint-Père-Marc-en-Poulet ont plébiscité la candidature Les Républicains qui a réuni 24,28% des bulletins de vote. Elle a devancé les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui recueillent respectivement 23,28% et 23,08% des voix.

13:30 - À Saint-Père-Marc-en-Poulet, le score de l'abstention au 2ème tour des législatives 2022 sera un élément essentiel Les habitants des communes de grandes tailles votent généralement moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour le deuxième tour des élections législatives ? Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, 1851 inscrits sur les listes électorales de Saint-Père-Marc-en-Poulet avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 52,94%). La participation était de 45,6% au dernier round. L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le taux de participation qui est très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives représentait 57,36% au second tour et 44,6% au second tour des législatives de 2012.