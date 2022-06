Résultat de la législative à Saint-Priest-Taurion : en direct

En direct

19:21 - Que vont décider les électeurs de gauche à Saint-Priest-Taurion ? Les habitants de Saint-Priest-Taurion avaient donné 19,03% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour le 1er round de la présidentielle 2022. Mais il faut encore y ajouter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,53% et 1,82% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 24,38% à Saint-Priest-Taurion pour ces légilsatives.

16:30 - Que peuvent signifier les sondages des législatives 2022 pour Saint-Priest-Taurion ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à arriver à 1 petit point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national troisième, non loin des 20%. Ces tendances nationales des dernières heures s'appliqueront probablement à Saint-Priest-Taurion au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. A l'issue du dernier vote de, à Saint-Priest-Taurion, Marine Le Pen obtenait la première position de l'élection présidentielle avec 28,95% des voix, devant Emmanuel Macron à 23,53%, puis Jean-Luc Mélenchon à 19,03% et Éric Zemmour à 6,21%.

14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives 2022 à Saint-Priest-Taurion demeure la participation À Saint-Priest-Taurion, le taux d'abstention sera à n'en pas douter un critère fort de ce scrutin législatif 2022. La situation géopolitique actuelle serait de nature à faire surtout gagner l'abstention à Saint-Priest-Taurion. Il y a deux mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 79,51% des électeurs dans la commune avaient participé au vote. La participation était de 83,06% au premier tour, ce qui représentait 1 809 personnes. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Quel était le pourcentage de l'abstention à Saint-Priest-Taurion en 2017 ? Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Au cours des dernières années, les 2 918 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, 2 290 électeurs de Saint-Priest-Taurion s'étaient rendus aux urnes au premier tour (soit 54,06%). La participation était de 46,55% au dernier round.