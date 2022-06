Résultat de la législative à Saint-Rémy : en direct

12/06/22 10:55

Quel sera la conclusion des législatives 2022 à Saint-Rémy ( Saône-et-Loire ) ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin 2022. Pendant la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 32% des votes au premier tour à Saint-Rémy, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien président du "Parti de gauche" et l'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais avaient obtenu 21% et 21% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Saint-Rémy avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 63% des votes, cédant par conséquent à Marine Le Pen 37% des voix. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président des Français pourra-t-il s'en remettre à cette ville pour acquérir la majorité de l'hémicycle ?