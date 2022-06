En direct

19:03 - Quel verdict pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Saint-Rémy-lès-Chevreuse ? Les habitants de Saint-Rémy-lès-Chevreuse avaient apporté 18,71% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le premier tour de l'élection présidentielle. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 8,07% et 1,72% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 28,5% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.

16:30 - Les sondages, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Rémy-lès-Chevreuse ? L'élection présidentielle d'avril, à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 37,6% des suffrages. A la suite, arrivait Jean-Luc Mélenchon à 18,71%, puis Marine Le Pen à 10,19% et Valérie Pécresse à 9,43%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines viendront sans doute infléchir ces équilibres lors des législatives dans la commune. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 petit point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), avec un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%.

14:30 - Que retenir de la participation lors de la récente présidentielle à Saint-Rémy-lès-Chevreuse ? L'un des critères décisifs des législatives 2022 sera immanquablement le taux d'abstention à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 21,82% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 18,58% au premier tour. La situation géopolitique actuelle et ses retombées sur les tarifs du gaz et du pétrole pourraient potentiellement modifier la stratégie de vote des électeurs de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

11:30 - À Saint-Rémy-lès-Chevreuse, les chiffres de l'abstention à l'occasion des législatives 2022 seront un élément décisif L'observation des dernières consultations démocratiques permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération. Pendant les précédentes élections législatives, sur les 5 884 personnes en âge de voter à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 47,88% étaient restées chez elles au premier tour, contre une abstention de 39,9% pour le second tour. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des législatives de 2017 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures.