Résultat de la législative à Saint-Saulve : en direct

12/06/22 17:15

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Saulve sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:15 - À Saint-Saulve, des sondages aussi valables qu'en France ? La majorité LREM-Ensemble a baissé à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote ce vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Ces indications des dernières semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Saint-Saulve dimanche. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or Marine Le Pen avait atteint la première position lors de la dernière élection suprême à Saint-Saulve avec 30,04% des votes exprimés, au premier tour. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 28,45%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 17,86% et Éric Zemmour à 6,88%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Saint-Saulve À Saint-Saulve, l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif 2022 sera immanquablement le taux de participation. L'inflation qui plombe les finances des foyers français pourrait en effet tempérer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Saint-Saulve (59880). Il y a deux mois, au second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 71,39% au niveau de la ville, à comparer avec un taux de participation de 71,25% au premier tour, ce qui représentait 5 876 personnes. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Saint-Saulve aux élections législatives ? L'observation des consultations démocratiques passées est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette agglomération. Lors des législatives de 2017, 59,05% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Saulve avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. Le taux d'abstention était de 55,0% au deuxième tour. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'instar des élections législatives de 2017 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Les isloirs ferment leurs portes à 18 heures à Saint-Saulve La commune de Saint-Saulve n'est couverte que par une seule circonscription législative, de quoi simplifier les démarches des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour participer au scrutin. 8 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative à Saint-Saulve soit un peu moins que dans les autres territoires. Les résultats seront dévoilés dès 20 heures ci-dessus.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Saulve comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 21ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Edith Weisshaupt Divers extrême gauche Ludovic Aubry Ecologistes Béatrice Descamps Divers droite Elisabeth Serralta Droite souverainiste Laurent Lasselin Divers droite Corinne Lairé Reconquête ! Luce Troadec Nouvelle union populaire écologique et sociale Océane Valentin Rassemblement National

Législatives 2022 à Saint-Saulve : les enjeux

Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 30,0% des suffrages au premier tour à Saint-Saulve, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et celui qui fut le 3e homme lors de la dernière présidentielle avaient obtenu 28,5% et 17,9% des suffrages. A l'opposé du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour avec 52,0% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 48,1% des suffrages. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois. Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs domiciliés à Saint-Saulve seront amenés à contribuer aux législatives comme partout en France.