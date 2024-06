Résultat des législatives à Bruay-sur-l'Escaut : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche avec le RN et Ensemble en duel à Bruay-sur-l'Escaut pour ces élections législatives ? Une autre interrogation qui entoure ces législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire. Lors des européennes, Raphaël Glucksmann a glané 3,16% à Bruay-sur-l'Escaut. Mais ce sont 20% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la LFI Manon Aubry (10,44%), de Marie Toussaint (1,24%) et enfin de Léon Deffontaine (6,05%). Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés à Bruay-sur-l'Escaut, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 26,71% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien récupérera le Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité dans les sondages ?

18:42 - Le Rassemblement national a fortement gagné du terrain à Bruay-sur-l'Escaut en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau de la France, les scores du RN ont culminé à plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà avancé de 8 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN soit à près de 50% à Bruay-sur-l'Escaut ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La grosse performance de Bardella à Bruay-sur-l'Escaut au début du mois Cette hiérarchie a vécu. Le 9 juin en effet, à Bruay-sur-l'Escaut, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme tête de file, a pris une longueur d'avance, glanant 59,91% des votes devant Manon Aubry à 10,44% et Valérie Hayer à 6,43%.

14:32 - Bruay-sur-l'Escaut avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 Marine Le Pen avait frappé vraiment très fort à Bruay-sur-l'Escaut au cours de la dernière élection présidentielle avec un score de 46,63% au premier tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 18,97% et 16,23% des voix. Bruay-sur-l'Escaut n'offrait qu'une quatrième place à Fabien Roussel, avec 6,34% des voix pour sa part. Nouveau coup de poing de la candidate du RN au second tour devant Macron avec 68,59%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori au premier tour Se retourner sur le plus récent scrutin législatif semble logique au moment de l'élection du jour. Même si le procédé est à utiliser avec des pincettes… Le Rassemblement national arrivait en première position à Bruay-sur-l'Escaut lors des élections du Parlement il y a deux ans. C'est en effet Guillaume Florquin qui se classait en pôle position au premier tour avec 42,51% dans la commune, partie intégrante de la 20ème circonscription du Nord. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 56,03%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,97%.

11:02 - Élections à Bruay-sur-l'Escaut : l'impact des caractéristiques démographiques La structure démographique et socio-économique de Bruay-sur-l'Escaut détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des élections législatives. Dans la commune, 23,8% des résidents sont des enfants, et 5,87% de 75 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 659 euros/an, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (21,61%) et le nombre de résidences HLM (25,99% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Bruay-sur-l'Escaut mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 39,61% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - Participation à Bruay-sur-l'Escaut : quelles perspectives pour les élections législatives ? Ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Bruay-sur-l'Escaut, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 65,59% au premier tour et seulement 66,23% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau de la France, l'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, plus qu'en 2017. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 8 237 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 31,8% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 32,46% au premier tour.