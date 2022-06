Résultat des législatives à Saint-Sulpice-la-Pointe - Election 2022 (81370) [PUBLIE]

12/06/22 21:14

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l' élection législative à Saint-Sulpice-la-Pointe. Lors du premier round des législatives 2022, les 6777 électeurs de Saint-Sulpice-la-Pointe inscrits dans la 3ème circonscription du Tarn se sont prononcés pour le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. Julien Lassalle a rassemblé 34% des votes au sein de l'agglomération. Jean Terlier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Virginie Callejon (Rassemblement National) le suivent grâce à dans l'ordre 23% et 18% des suffrages. L'abstention s'élève à 44% des habitants habilités à voter au sein de la commune pour la 3ème circonscription du Tarn. Les citoyens des 110 autres communes rattachées à cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Saint-Sulpice-la-Pointe ?

L'un des facteurs décisifs de ces législatives 2022 sera le taux de participation à Saint-Sulpice-la-Pointe. L'inflation qui grève les finances des ménages, combinée avec les préoccupations engendrées par le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie sont par exemple capables de détourner les citoyens de Saint-Sulpice-la-Pointe (81370) des urnes. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 21,1% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 17,64% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin n'avait eu lieu qu'à Saint-Sulpice-la-Pointe. Les reports des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à regarder de près ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,5% et 2,23% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 34,57% à Saint-Sulpice-la-Pointe pour ce premier tour.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Saint-Sulpice-la-Pointe (81370) seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives comme partout en France. Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 27% des votes au premier tour à Saint-Sulpice-la-Pointe, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'actuel chef de l'Etat et l'actuelle députée du Pas-de-Calais avaient obtenu 24% et 22% des votes. Après l'éviction de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Emmanuel Macron était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, ressorti en tête du second tour en décrochant 58% des voix face à Marine Le Pen (42%). Les électeurs de cette agglomération se fieront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de l'élection présidentielle et choisiront-il un bulletin de la gauche rassemblée aux prochaines élections ?