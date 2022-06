Dans l'unique bureau de vote de Sainte-Anastasie-sur-Issole, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les législatives 2022. L'Insoumis avait cumulé 14,66% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Les reports des votes du PS et d'EELV sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,21% et 0,7% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un total théorique de 19,57% pour le bloc LFI-PS-EELV.

À Sainte-Anastasie-sur-Issole, l'abstention sera indiscutablement l'une des grandes inconnues des législatives. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 74,8% dans la commune, à comparer avec une participation de 75,58% au premier tour, ce qui représentait 1 300 personnes. L'inflation, combinée avec les inquiétudes engendrées par le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, sont de nature à éloigner les électeurs de Sainte-Anastasie-sur-Issole des urnes.

11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Sainte-Anastasie-sur-Issole ?

Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2017, la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012. Afin de comprendre le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des dernières élections. Cinq années plus tôt, au moment des législatives, le taux d'abstention avait représenté 56,18% au premier tour des électeurs de Sainte-Anastasie-sur-Issole. Le taux d'abstention était de 52,44% au second tour.