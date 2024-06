En direct

19:49 - Les votes de la gauche unie scrutés Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui s'avance pour ces élections. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. A l'occasion du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 17,89% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (14,72% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,26% pour Yannick Jadot, 2,19% pour Fabien Roussel et 0,71% pour Anne Hidalgo). A l'issue des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 8,64% à Besse-sur-Issole. Mais ce sont 15% que peut en revanche espérer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (2,95%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,98%) et enfin de Léon Deffontaine (2,06%).

18:42 - 11 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Besse-sur-Issole Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau local entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera tout proche des 40% à Besse-sur-Issole ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du Rassemblement national à Besse-sur-Issole au début du mois Le résultat de ces législatives va peut-être confirmer le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Le 9 juin en effet, à Besse-sur-Issole, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, glanant 49,59% des voix face à Valérie Hayer à 10,22% et Raphaël Glucksmann à 8,64%.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de l'élection présidentielle à Besse-sur-Issole ? C'est certainement le scrutin présidentiel qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 36,68% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Besse-sur-Issole. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,44% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,72%. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 13,55% des suffrages. Nouveau coup de marteau de la patronne du RN au second tour contre Emmanuel Macron avec 66,34%.

12:32 - Nouvelle avance pour le RN à Besse-sur-Issole ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella à ces législatives2024 sera très commenté. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Besse-sur-Issole lors des législatives 2022. On retrouvait en effet Philippe Lottiaux devant ses concurrents au premier tour, avec 31,90% dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription du Var. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 63,72%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 36,28%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Besse-sur-Issole Quel portrait faire de Besse-sur-Issole, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 3 095 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Avec 298 entreprises, Besse-sur-Issole est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 8,64% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 25,05% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 49,78% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 678,02 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Besse-sur-Issole, les enjeux locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Taux de participation lors des dernières élections législatives à Besse-sur-Issole : ce qu'il faut savoir À Besse-sur-Issole, le niveau de participation constituera sans nul doute l'un des critères principaux de ce scrutin législatif 2024. Lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 26,86% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 26,99% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 54,47% au premier tour et seulement 55,96% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Besse-sur-Issole cette année ? La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des ménages pourrait potentiellement ramener les citoyens de Besse-sur-Issole dans les isoloirs.