Résultat de la législative à Sainte-Bazeille : 2e tour en direct

15:30 - À Sainte-Bazeille, la candidature Rassemblement National en première place

Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des spécificités locales. Grâce à 31,97% des bulletins de vote, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Sainte-Bazeille le 12 juin dernier pour le premier tour de la législative. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 28,11% des votes. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 25,66% des suffrages.