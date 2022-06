Résultat de la législative à Sainte-Bazeille : en direct

En direct

19:25 - Sur quel candidat vont se transférer les voix de gauche à Sainte-Bazeille ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste un des paramètres de ces élections législatives, à Sainte-Bazeille comme dans toute la France. Cet électorat représentait 16,13% des suffrages il y a deux mois sur place. Et c'est encore sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,67% et 1,82% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc espérer glaner 20,62% à Sainte-Bazeille pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Que peuvent montrer les grandes tendances des législatives 2022 pour Sainte-Bazeille ? La dernière présidentielle, à Sainte-Bazeille, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 29,86% des suffrages. A la suite, se hissait Emmanuel Macron à 24,84%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,13% et Éric Zemmour à 7,05%. Le président-candidat terminait à en revanche un peu moins de 28% des votants à l'échelle nationale, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront probablement modifier ce tableau et donc le résultat des législatives à Sainte-Bazeille dimanche, même si on ne pourra ignorer les particularités locales. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à descendre à un petit point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national troisième, à près de 20%.

14:30 - Après la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Sainte-Bazeille ? À Sainte-Bazeille, la participation constituera l'une des clés du scrutin législatif 2022. Les études indiquent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour des législatives ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 25,31% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 23,75% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Sainte-Bazeille lors des législatives ? Au fil des dernières années, les 3 249 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Lors des dernières législatives, sur les 2 449 inscrits sur les listes électorales à Sainte-Bazeille, 51,41% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, contre une abstention de 47,61% au second tour. Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour.