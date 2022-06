19:28 - Quel score pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Sainte-Cécile-les-Vignes ?

Les votants de Sainte-Cécile-les-Vignes avaient concédé 13,85% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la première étape de la dernière présidentielle. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,58% et 1,72% au premier tour de la présidentielle. Soit un total probable de 19,15% pour le bloc de gauche.