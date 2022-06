Résultat de la législative à Sainte-Florine : en direct

En direct

19:24 - Sur qui vont se porter les supporters de gauche à Sainte-Florine ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 21,25% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Sainte-Florine le dimanche 10 avril. Et c'est sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,99% et 2,34% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc potentiellement obtenir 26,58% à Sainte-Florine pour ce premier tour.

16:30 - Que disent les intentions de vote des législatives 2022 pour Sainte-Florine ? Au dernier scrutin présidentiel, à Sainte-Florine, Marine Le Pen figurait à la première position avec 31,09% des voix, devant Emmanuel Macron à 21,37%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 21,25% et Éric Zemmour à 5,21%. Mais à l’échelle nationale, Emmanuel Macron terminait cette première bataille avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines boulverseront certainement la situation à Sainte-Florine ce dimanche. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage, avec un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%.

14:30 - A la suite de la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Sainte-Florine ? À Sainte-Florine, l'un des facteurs forts de ce scrutin législatif sera incontestablement le taux de participation. Les études révèlent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'inverser pour des législatives ? Lors du deuxième tour de la présidentielle, 28,23% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes, contre une abstention de 25,44% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Au moment des résultats des législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Sainte-Florine ? L'analyse des résultats des précédents scrutins permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, 45,75% des électeurs de Sainte-Florine s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 38,37% pour le deuxième round. Avec une abstention qui continue de grimper lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012.