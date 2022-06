Avec un score de 32,57% des suffrages au 1er tour à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce 2e volet des législatives. Son postulant a donc un poids ce dimanche. Ce premier résultat est néanmoins à analyser au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après la présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 19,45%, 6,77%, 2,58% et 2,03% il y a deux mois. Ce sont donc 30,83% de votants en réalité que pouvait viser le bloc de gauche pour ces législatives à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille.

15:30 - À Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) bien placée

Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. De son côté, le Rassemblement national pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularismes locaux. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a accumulé 34,33% des voix à l'occasion du premier round de l'élection législative le 12 juin dernier. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 32,57% des suffrages. Enfin, la candidature Rassemblement National capte 13,42% des voix.