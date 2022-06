Résultat de la législative à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille : en direct

11:30 - L'abstention à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille peut-elle encore augmenter lors des élections législatives 2022 ?

Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2017, le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des scrutins passés. A l'occasion des précédentes législatives, sur les 1 714 personnes en âge de voter à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, 47,08% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 39,32% pour le dernier round.