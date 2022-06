Résultat de la législative à Sainte-Menehould : en direct

En direct

19:23 - Quel verdict pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Sainte-Menehould ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 13,0% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 4 bureaux de vote de Sainte-Menehould il y a deux mois. Et c'est encore sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,65% et 1,27% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 16,92% à Sainte-Menehould pour ce premier tour.

16:30 - À Sainte-Menehould, des sondages aussi justes qu'en France ? La majorité a baissé à un trait de la Nupes dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Le RN, pour sa part, a courru après les 20%. Ces mouvements des dernières semaines rejailliront certainement à Sainte-Menehould ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or à l'issue du premier tour de la dernière présidentielle, à Sainte-Menehould, Marine Le Pen figurait à la tête du vote avec 33,55% des voix, devant Emmanuel Macron à 31,0%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, en troisième position avec 13,0% et Éric Zemmour à 5,68%.

14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives à Sainte-Menehould demeure la participation À Sainte-Menehould, la participation sera indiscutablement l'une des clés des législatives. La situation géopolitique actuelle pourrait entre autres tempérer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Sainte-Menehould. Il y a 2 mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 943 personnes en âge de voter au sein de la localité, 67,24% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 65,51% au premier tour, ce qui représentait 1 928 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Sainte-Menehould à l'occasion du premier tour des législatives ? Pour comprendre le vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 57,98% au premier tour des votants de Sainte-Menehould. L'abstention était de 52,42% au tour deux. Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012.