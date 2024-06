Résultat des législatives à Samoëns : l'élection 2024 en direct

12:06 - Les législatives démarrent à Samoëns : quel sera le taux d'abstention ?

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors des législatives à Samoëns (74340) ? Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 29,01% dans la commune, contre une abstention de 25,94% au second tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,77% au premier tour. Au second tour, 52,93% des citoyens ne se sont pas déplacés. L'inflation dans le pays et son impact sur le quotidien des foyers français pourraient augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Samoëns.