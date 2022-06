Résultat des législatives à Samoëns - Election 2022 (74340) [PUBLIE]

12/06/22 21:59

Résultat des législatives 2022 à Samoëns

Le résultat des élections législatives 2022 à Samoëns est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Haute-Savoie

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription de la Haute-Savoie

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection législative 2022 à Samoëns. Le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première position chez les 2172 citoyens votant dans la 6ème circonscription de la Haute-Savoie et habitant à Samoëns. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de Samoëns. Les électeurs de 31 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription. Dans la ville, Xavier Roseren a ainsi obtenu 36% des voix. Ahmed Lounis (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Dominique Martin (Rassemblement National) reçoivent 17% et 15% des suffrages. Le niveau de la participation atteint 50% des citoyens autorisés à se rendre aux urnes dans la commune pour la 6ème circonscription de la Haute-Savoie, ce qui représente 1 091 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Samoëns Xavier Roseren Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,68% 35,88% Dominique Martin Rassemblement National 19,19% 15,19% Ahmed Lounis Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,40% 17,05% Stéphane Lagarde Ecologistes 7,81% 7,08% Xavier Chantelot Les Républicains 6,57% 9,69% Virginie Duvillard Reconquête ! 4,60% 4,85% Charles Prats Union des Démocrates et des Indépendants 3,82% 3,73% Valérie Dugerdil Régionaliste 2,95% 3,08% Laurence Mény Droite souverainiste 1,45% 1,40% Sylvain Socquet-Juglard Ecologistes 1,12% 0,00% Noémie Plumier Ecologistes 0,95% 1,77% Alexandre Demeure Divers extrême gauche 0,45% 0,28% Participation au scrutin Circonscription Samoëns Taux de participation 44,62% 50,23% Taux d'abstention 55,38% 49,77% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26% 1,47% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,41% 0,18% Nombre de votants 36 319 1 091

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Samoëns sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:44 - Pour la Nupes, les 16,11% de Jean-Luc Mélenchon à Samoëns donnent de l'espoir Les électeurs de Samoëns avaient apporté 16,11% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la première manche de la dernière présidentielle 2022. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 6,32% et 1,13% au 1er tour de la présidentielle. Soit une réserve de voix de 7,45% à gauche (sans compter le vote Mélenchon). 16:30 - À Samoëns, des sondages aussi valables qu'en France ? À Samoëns, Emmanuel Macron se hissait à la tête du vote de l'élection présidentielle 2022 avec 33,82% des voix au premier tour, devant Marine Le Pen à 17,11%, puis, avec 16,11%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 8,59%, Valérie Pécresse. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines chambouleront certainement ce paysage et donc le résultat des législatives à Samoëns au 1er tour. Pour rappel la Nupes a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote ce vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans cette séquence, le Rassemblement national est passé au-dessus des 19%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Samoëns À Samoëns, l'abstention constituera l'une des clés des législatives. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 2 151 personnes en âge de voter dans la commune, 25,94% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 29,01% au premier tour. La situation géopolitique actuelle est de nature à de faire baisser le taux de participation à Samoëns (74340). 11:30 - La participation va-t-elle encore baisser lors des législatives à Samoëns ? Comment ont voté ordinairement les citoyens de cette ville lors des précédentes consultations démocratiques ? En 2017, au moment des législatives, 2 120 électeurs de Samoëns avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 52,78%), contre une participation de 46,46% pour le dernier round. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. 09:30 - Quelques infos clés pour les législatives 2022 à Samoëns Les caractéristiques de ces législatives à Samoëns sont simples : la commune ne correspond qu'à une seule circonscription où s'affrontent 12 candidats. Un nombre de candidats un peu plus élevé que celui du reste du pays. Autre point majeur: les votants ont jusqu'à 18 heures dans la soirée pour se rendre à l'isoloir. L'horaire de clôture du bureau de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour favoriser le nombre de participants.

Législatives 2022 à Samoëns : les enjeux

Les électeurs de Samoëns prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils seront priés de participer à l'élection des députés qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le président fraîchement réélu sera-t-il capable d'avoir une majorité des députés de l'hémicycle au vu des votes qu'il a rassemblés dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 33,8% des votes au premier tour à Samoëns, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 17,1% et 16,1% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Samoëns grâce à 64,1% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 35,9% des votes.