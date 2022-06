Résultat des législatives à Samois-sur-Seine - Election 2022 (77920) [PUBLIE]

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat du premier tour de l' élection législative à Samois-sur-Seine. À Samois-sur-Seine, les 1675 habitants inscrits dans la 2ème circonscription de Seine-et-Marne ont jeté leur dévolu sur le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). Reste encore à savoir si les électeurs des 71 autres communes faisant partie de cette circonscription électorale voteront comme ceux de Samois-sur-Seine. La participation parmi les citoyens habilités à se rendre aux urnes dans la commune au niveau de la 2ème circonscription de Seine-et-Marne atteint 58% (964 votants). Frédéric Valletoux a enregistré 38% des votes. Il arrive devant Marie-Pierre Molina (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Isoline Garreau (Les Républicains) qui obtiennent dans l'ordre 25% et 11% des voix.