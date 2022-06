Résultat de la législative à Sannois : en direct

12/06/22 17:13

Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Au cours des dernières années, les 26 821 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. A l'occasion des précédentes législatives, 16 429 inscrits sur les listes électorales de Sannois s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 45,28%). Le taux de participation était de 36,48% au second tour.

L'une des clés du scrutin législatif sera l'étendue de l'abstention à Sannois. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 31,55% au sein de la ville. L'abstention était de 25,59% au premier tour. La guerre entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses conséquences en matière économique et énergétique seraient de nature à faire le jeu de l'abstention à Sannois.

Les indicateurs nationaux des ultimes semaines auront probablement un écho sur les législatives à Sannois ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. La majorité a vu son score reculer à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. Lors de la présidentielle 2022, à Sannois, Jean-Luc Mélenchon finissait à la première position au 1er round de l'élection présidentielle avec 33,52% des voix, devant Emmanuel Macron à 27,68%. On trouvait plus loin Marine Le Pen à 15,59% et Éric Zemmour, quatrième avec 6,21%.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs résidant à Sannois ( Val-d'Oise ) seront amenés à participer aux élections législatives 2022 comme partout en France. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette ville votera-t-elle pour un candidat de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ? Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 33,5% des suffrages au premier tour à Sannois. L'ancien président du Parti de gauche avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 27,7% et 15,6% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon ayant été recalé, Emmanuel Macron était, en fin de compte, arrivé en tête du second tour en empochant 70,0% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 30,0% des voix.