Résultat de la législative à Saran : en direct

18:49 - Quel résultat à Saran pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés ?

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était limitée à Saran. On peut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,71% et 1,6% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 5,31% à gauche, et donc 30,73 en comptant les suffrages de Mélenchon.