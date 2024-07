Résultat des législatives 2024 à Fleury-les-Aubrais : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés du scrutin législatif est incontestablement l'abstention. Dans l'agglomération, le taux d'abstention lors du 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 37,35%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,11% au premier tour et 57,57% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Fleury-les-Aubrais ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 28,48% des électeurs dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 30,63% au deuxième tour. L'inflation dans le pays est de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Fleury-les-Aubrais.

17:29 - Fleury-les-Aubrais : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Fleury-les-Aubrais est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 21 438 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 126 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 5 772 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (75,25%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Fleury-les-Aubrais incarne une communauté diversifiée, avec ses 2 813 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2206,33 euros par mois, la commune affiche un taux de chômage de 15,92%, annonçant une situation économique mitigée. À Fleury-les-Aubrais, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.