12/06/22 23:44

Résultat des législatives 2022 à Sarcelles

Le résultat des élections législatives 2022 à Sarcelles est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Val-d'Oise

Résultats élections législatives par circonscription à Sarcelles La commune de Sarcelles est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 7ème circonscription du Val-d'Oise (PUBLIE) 8ème circonscription du Val-d'Oise (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 7ème circonscription du Val-d'Oise

C'est le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a rassemblé le plus de suffrages de la part des 13100 électeurs de Sarcelles de la 7ème circonscription du Val-d'Oise. A l'échelle de l'agglomération, Romain Eskenazi a rassemblé 42% des voix. Dominique Da Silva (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Bruno Marcel (Rassemblement National) obtiennent dans l'ordre 22% et 10% des voix. L'abstention parmi les habitants figurant sur les listes électorales dans la commune pour cette circonscription s'élève à 74%. L'issue finale de la législative au niveau de la 7ème circonscription du Val-d'Oise dépendra de la conduite des électeurs des 12 autres communes qui lui sont rattachées.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sarcelles Romain Eskenazi Nouvelle union populaire écologique et sociale 31,59% 41,81% Dominique Da Silva Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,48% 22,14% Bruno Marcel Rassemblement National 14,90% 9,57% Andrijana Topuzovic Les Républicains 7,68% 4,36% Olivier Le Guevel Reconquête ! 6,28% 7,21% François Sacerdot Ecologistes 4,33% 3,97% Philippe Demaret Divers gauche 2,77% 2,06% Myriam Chikhane Droite souverainiste 1,84% 3,30% Kamel Zouine Ecologistes 1,52% 1,73% Valérie Suarez Divers extrême gauche 1,02% 2,54% Noel Coudert Divers extrême gauche 0,60% 1,30% Participation au scrutin Circonscription Sarcelles Taux de participation 41,94% 26,31% Taux d'abstention 58,06% 73,69% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38% 3,19% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 1,04% Nombre de votants 29 089 3 447

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription du Val-d'Oise

Ces données ne reflètent toutefois pas la totalité des votes au niveau de la 8ème circonscription du Val-d'Oise, 4 autres communes contribuant également au résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sarcelles Carlos Martens Bilongo Nouvelle union populaire écologique et sociale 37,14% 34,85% François Pupponi Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,42% 33,22% Véronique Mérienne Rassemblement National 11,44% 9,18% Patrick Angrevier Union des Démocrates et des Indépendants 8,59% 2,48% Farouk Zaoui Divers gauche 4,62% 5,83% Muriel Gautherin Reconquête ! 3,29% 3,39% Shaïstah Raja Divers gauche 3,12% 3,83% Daniel Auguste Divers gauche 2,51% 2,95% Zaki Amani Divers 1,67% 1,43% Haissata Camara Divers gauche 1,12% 0,85% Marina Prudhomme Ecologistes 1,02% 1,03% Rémi Gajdos Divers extrême gauche 0,90% 0,87% Efatt Toor Divers gauche 0,17% 0,10% Participation au scrutin Circonscription Sarcelles Taux de participation 32,92% 33,73% Taux d'abstention 67,08% 66,27% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,91% 1,76% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78% 0,77% Nombre de votants 17 943 5 176

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sarcelles sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:47 - Quel verdict pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Sarcelles ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin n'avait eu lieu qu'à Sarcelles. Les transferts des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à considérer ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 1,33% et 1,09% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un total théorique de 50,37% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés. 16:30 - À Sarcelles, des sondages aussi justes qu'en France ? À Sarcelles, Jean-Luc Mélenchon se hissait à la première position de la dernière présidentielle avec 47,95% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 18,73%, puis, avec 12,62%, Marine Le Pen et enfin, à 11,55%, Éric Zemmour. Les indications nationales des dernières semaines viendront probablement modifier ce tableau lors des législatives à Sarcelles dimanche. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à arriver à un minuscule point avant la trêve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié cette semaine), avec un Rassemblement national troisième, non loin des 20%. 14:30 - La participation reste l'un des chiffres les plus attendus de ces élections législatives à Sarcelles Le taux d'abstention constituera incontestablement un facteur fort de ce scrutin législatif à Sarcelles. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 44,95% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 35,62% au premier tour. La situation géopolitique actuelle pourrait potentiellement impacter les décisions que prendront les citoyens de Sarcelles. 11:30 - Les chiffres de la participation lors des législatives 2022, un élément important à Sarcelles ? Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Pour rappel, au niveau du pays en 2017, la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédentes élections. Il y a cinq ans, lors des élections législatives, 32,17% des personnes habilitées à participer à une élection à Sarcelles s'étaient rendues aux urnes au premier tour, contre un taux de participation de 31,22% au deuxième tour. 09:30 - Deux heures de plus pour choisir à Sarcelles Bienvenue dans ce live sur les élections législatives à Sarcelles. 2 circonscriptions se répartissent sur la commune et réunissent 24 candidats pour ce premier tour de scrutin, ce dimanche. Les bureaux de vote ferment leurs portes à 20 heures ce soir, un horaire décalé pour donner la chance au à la plus grande part d'électeurs de participer.

Législatives 2022 à Sarcelles : les enjeux