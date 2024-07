Résultat des législatives 2024 à Saint-Brice-sous-Forêt : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Saint-Brice-sous-Forêt : démographie et socio-économie impactent les législatives

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Brice-sous-Forêt révèlent des tendances nettes qui pourraient affecter le résultat des élections législatives. La répartition par âge peut agir sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 22,71% des résidents sont des enfants, et 17,45% ont plus de 60 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2713,76 €/mois souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 3 305 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 16,64% et d'une population étrangère de 9,12% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,02% à Saint-Brice-sous-Forêt, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.