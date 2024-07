Résultat des législatives 2024 à Groslay : les premiers chiffres du 2e tour

À Groslay, le niveau de participation constitue sans nul doute un critère décisif des élections législatives. Dans la ville, le pourcentage d'abstention lors du premier tour des élections législatives 2024 a atteint 31,6%. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 5 231 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 24,51% étaient restés chez eux, contre une abstention de 30,71% au second tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,9% au premier tour et 56,21% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Groslay ? L'inflation dans le pays qui plombe les finances des familles serait par exemple capable de ramener les habitants de Groslay dans les isoloirs.

17:29 - Groslay et législatives : démographie, économie et choix électoraux

Dans la commune de Groslay, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,56% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux politiques sur le travail. Avec une densité de population de 2915 habitants par km² et 50,12% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (19,88%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 2 330 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 16,31% et d'une population étrangère de 11,27% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Groslay mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,84% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.