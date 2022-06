Résultat des législatives à Sartilly-Baie-Bocage - Election 2022 (50530) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Sartilly-Baie-Bocage

Le résultat des élections législatives 2022 à Sartilly-Baie-Bocage est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Manche

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Manche

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de l'élection législative 2022 à Sartilly-Baie-Bocage. A l'occasion du premier round des législatives, les 2250 électeurs de Sartilly-Baie-Bocage enregistrés dans la 2ème circonscription de la Manche ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Bertrand Sorre a rassemblé 44% des votes dans la commune. Marie-Françoise Kurdziel (Rassemblement National) et Patrick Grimbert (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoivent 18% et 18% des voix. Cependant, le résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription de la Manche peut toujours évoluer si les électeurs des 119 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Sartilly-Baie-Bocage. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs autorisés à se rendre aux urnes au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative s'établit à 49%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sartilly-Baie-Bocage Bertrand Sorre Ensemble ! (Majorité présidentielle) 42,62% 44,01% Patrick Grimbert Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,50% 17,66% Marie-Françoise Kurdziel Rassemblement National 17,99% 18,01% Erwan Toullec Dufour Les Républicains 7,98% 7,90% Denis Féret Reconquête ! 3,41% 2,75% Florence Filuzeau Ecologistes 3,03% 3,11% Anne-Marie Lair Ecologistes 2,39% 2,13% Valérie Gouzien Ecologistes 1,08% 0,71% Cédric Bazincourt Droite souverainiste 1,06% 1,33% Thomas Journel Divers gauche 1,01% 1,60% Mai Tran Divers extrême gauche 0,94% 0,80% Participation au scrutin Circonscription Sartilly-Baie-Bocage Taux de participation 51,24% 51,24% Taux d'abstention 48,76% 48,76% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88% 1,73% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76% 0,52% Nombre de votants 49 689 1 153

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sartilly-Baie-Bocage sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:41 - Quel score pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Sartilly-Baie-Bocage ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 16,25% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Sartilly-Baie-Bocage en avril. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,09% et 1,61% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un total espéré de 21,95% pour le bloc de gauche. 16:30 - À Sartilly-Baie-Bocage, des sondages tout aussi révélateurs qu'en France ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un minuscule point avant la trêve, avec un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront probablement une résonnance à Sartilly-Baie-Bocage ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Au précédent scrutin, à Sartilly-Baie-Bocage, Emmanuel Macron avait fini la course en tête au premier tour de l'élection présidentielle avec 34,86% des voix, devant Marine Le Pen à 23,45%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 16,25% et Valérie Pécresse, quatrième avec 5,4%. 14:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats des législatives à Sartilly-Baie-Bocage À Sartilly-Baie-Bocage, l'une des clés de ce scrutin législatif sera sans nul doute l'abstention. La guerre aux portes de l'Europe serait notamment susceptible d'inciter les citoyens de Sartilly-Baie-Bocage à rester chez eux. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 23,63% au sein de la localité, contre un taux d'abstention de 26,7% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - Les chiffres de la participation aux législatives, un élément fort à Sartilly-Baie-Bocage ? Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Il y a 5 ans, à l'occasion des législatives, parmi les 2 118 personnes en âge de voter à Sartilly-Baie-Bocage, 51,61% avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 43,81% pour le deuxième tour. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Les paramètres clés des élections à Sartilly-Baie-Bocage Ces élections législatives 2022 sont donc lancées ! À Sartilly-Baie-Bocage, il y a encore de la marge pour se prononcer sur les 11 candidats qui sont sur la ligne de départ pour devenir député (soit à peu près autant que dans le reste du pays en moyenne). Les 2251 électeurs de Sartilly-Baie-Bocage ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 5 bureaux de vote de la ville pour se rendre aux urnes.

Législatives 2022 à Sartilly-Baie-Bocage : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 35% des suffrages au premier tour à Sartilly-Baie-Bocage. Celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23% et 16% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Sartilly-Baie-Bocage avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 61% des voix, cédant par conséquent 39% des suffrages à Marine Le Pen. Le président de la République aura-t-il la possibilité d'avoir la majorité des députés de l'hémicycle au regard des votes qu'il a obtenus dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Comme partout dans le pays, les citoyens de Sartilly-Baie-Bocage seront incités à participer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel candidat pencheront-ils ?