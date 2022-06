Résultat de la législative à Sault-lès-Rethel : en direct

Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 13,11% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Sault-lès-Rethel en avril. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 1,2% et 1,64% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 15,95% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

16:30 - Que peuvent enseigner les sondages des législatives 2022 pour Sault-lès-Rethel ?

L'alliance LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Ces indications des ultimes semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Sault-lès-Rethel. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Avec 39,34% des suffrages, au 1er round à Sault-lès-Rethel cette fois, Marine Le Pen avait obtenu la tête du vote lors de la dernière présidentielle. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 25,36%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 13,11% et Éric Zemmour à 6,78%. Pourtant, à l'échelle nationale, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%.