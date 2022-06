Résultat des législatives à Saultain - Election 2022 (59990) [PUBLIE]

12/06/22 23:04

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l' élection législative 2022 à Saultain. À Saultain, les habitants votant dans la 21ème circonscription du Nord ont pris parti pour la candidate Divers droite. Le niveau de la participation parmi les citoyens habilités à se rendre aux urnes dans la commune pour cette circonscription législative s'établit à 48% (soit 911 non-votants). Béatrice Descamps a accumulé 37% des suffrages. Océane Valentin (Rassemblement National) et Luce Troadec (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupèrent 30% et 20% des suffrages. Ces données ne représentent cependant pas la totalité des suffrages au niveau de la circonscription : 19 autres communes contribuent aussi au résultat de l'élection législative dans la 21ème circonscription du Nord.

À Saultain, Marine Le Pen avait fini la course en première position de la dernière élection avec 32,21% des voix au 1er round, devant Emmanuel Macron à 28,36%, puis, avec 15,37%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,53%, Éric Zemmour. Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront certainement transformer ce décor et donc le résultat des législatives à Saultain. Or la majorité a vu son résultat chuter très près de du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le RN, pour sa part, est venu coller les 20%.

Une des clés de ces législatives 2022, en France comme à Saultain, reste le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait enregistré 15,37% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Les transferts des votes écologistes et socialistes sont aussi à considérer ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,84% et 1,31% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 4,15% du côté des électeurs de gauche (sans compter le score de Mélenchon).

Comme partout dans l'Hexagone, les habitants de Saultain ( Nord ) seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de rafler un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Lors de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 32% des suffrages au premier tour à Saultain, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de François Hollande et l'ancien 3e homme de l'élection de 2022 avaient obtenu 28% et 15% des voix. Le choix des citoyens de Saultain était resté identique au second tour en faveur de Marine Le Pen (51% des votes), abandonnant donc 49% des voix à Emmanuel Macron.