Résultat de la législative à Schirmeck : 2e tour en direct

18:40 - Qu'attendre des électeurs mélenchonistes dans la commune ?

La nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés avait obtenu 15,62% des voix au 1er tour de la législative dimanche dernier à Schirmeck. Ce score est tout de même à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 18,16%, 4,05%, 1,18% et 1,48% il y a deux mois. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 24,87% à Schirmeck pour ce premier tour.