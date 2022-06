Résultat de la législative à Schweighouse-sur-Moder : en direct

12/06/22 11:26

Le scrutin est lancé depuis ce matin à Schweighouse-sur-Moder et il y a encore du temps pour faire entendre sa voix puisque les bureaux de vote de la ville sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription unique de la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Les électeurs de Schweighouse-sur-Moder (67) reprendront le chemin de leur bureau de vote en 2022 : ils devront participer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quel prétendant se tourneront-ils ? A l'occasion de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 33% des suffrages au premier tour à Schweighouse-sur-Moder, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 31% et 11% des votes. A l'opposé du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était finalement arrivé en tête du second tour en captant 51% des suffrages face à Marine Le Pen (49%). Le RN a une carte à jouer dans cette agglomération où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier.