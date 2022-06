En direct

19:40 - Sur quel candidat vont se porter les supporters de gauche à Sémalens ? Les habitants de Sémalens avaient accordé 14,22% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour la manche initiale de la dernière présidentielle. Et c'est sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,44% et 2,3% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un total théorique de 18,96% pour la coalition LFI-PS-EELV.

16:30 - Que peuvent signifier les intentions de vote des législatives 2022 pour Sémalens ? Les indications nationales des dernières heures auront probablement une résonnance sur les législatives à Sémalens ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. L'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter tout près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages ce vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. Avec 34,81% des suffrages, au 1er round à Sémalens cette fois, Marine Le Pen avait atteint la tête du vote lors de la dernière présidentielle. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 23,11%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 14,22% et Jean Lassalle à 7,19%.

14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Sémalens ? À Sémalens, le taux d'abstention sera sans nul doute l'un des critères essentiels des élections législatives 2022. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 78,38% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 78,71% au premier tour, ce qui représentait 1 379 personnes. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses conséquences sur les prix de l'essence et du gaz pourraient en effet détourner les électeurs de Sémalens des urnes.

11:30 - A l'annonce des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Sémalens ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Pour rappel, au niveau du pays en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des scrutins précédents. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, 59,25% des personnes habilitées à voter à Sémalens s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour. Le taux de participation était de 51,98% au dernier round.