Résultat de la législative à Sénas : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Sénas dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:16

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sénas sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:16 - À Sénas, des sondages aussi justes qu'en France ? Lors du dernier scrutin présidentiel, à Sénas, Marine Le Pen glanait la première position avec 36,8% des voix, devant Emmanuel Macron à 17,8%, puis Jean-Luc Mélenchon, troisième à 16,64% et Éric Zemmour à 10,55%. Les mouvements nationaux des dernières heures viendront sans doute bouleverser la donne et donc le résultat des législatives à Sénas, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or la majorité a chuté très près de de la Nupes dans les sondages avant la trêve. Le RN, lui, a courru après les 20%. 14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats des législatives 2022 à Sénas Le taux de participation constituera un facteur essentiel du scrutin législatif 2022 à Sénas. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Lors du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 24,0% dans la commune, contre un taux d'abstention de 22,73% au premier tour. L'inflation qui pèse sur les finances des foyers français pourrait entre autres détourner l'attention des électeurs de Sénas du vote. 11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des élections législatives 2022 à Sénas ? Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des rendez-vous électoraux précédents ? Lors des élections législatives de 2017, parmi les 5 063 personnes en âge de voter à Sénas, 51,72% étaient restées chez elles au premier tour. L'abstention était de 47,56% au tour deux. Les élections législatives mobilisent toujours moins que la présidentielle. Cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Les bureaux de vote ferment à 18 heures à Sénas Les paramètres de ces législatives 2022 à Sénas sont simples : la ville n'est couverte que par une seule circonscription où sont en lice 12 candidats. Un niveau un peu plus élevé que celui des autres circonscriptions du pays. Les électeurs ont jusqu'à 18 heures dans la soirée pour remplir leur devoir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour limiter la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Résultat des élections législatives 2022 à Sénas

Les élections législatives 2022 auront lieu à Sénas comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 15ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste Bernard Reynès Les Républicains Anne Testut Divers extrême gauche Tanguy Vernay Divers Simone Charin Droite souverainiste Michèle Jung Nouvelle union populaire écologique et sociale Marie-Laurence Anzalone Ensemble ! (Majorité présidentielle) Nadia Oukkal Divers centre Nicolas Lapeyre Ecologistes Sandrine Klein Ecologistes Mounia Banderier-Zahir Divers gauche Romain Baubry Rassemblement National Audrey Marchand Reconquête !

Législatives 2022 à Sénas : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs vivant à Sénas (13560) seront invités à contribuer aux législatives comme l'ensemble des Français. A l'occasion de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 37% des suffrages au premier tour à Sénas, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 18% et 17% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Sénas avec 63% des suffrages, cédant par conséquent 37% des voix à Emmanuel Macron. Les électeurs de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ?