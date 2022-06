Résultat de la législative à Sennecey-le-Grand : 2e tour en direct

19/06/22 18:14

Les études montrent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour le second tour des élections législatives ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 24,74% des électeurs dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 23,05% au premier tour. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? La semaine dernière, 48,02% des inscrits sur les listes électorales de Sennecey-le-Grand s'étaient rendus aux urnes.

D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les sondages à l'échelle de l'Hexagone ont parfois tendance à masquer des réalités délicates dans les territoires, comme par exemple à Sennecey-le-Grand. Avec 30,78% des votes, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Sennecey-le-Grand le 12 juin dernier à l'occasion du 1er round des législatives. Elle est ressortie devant les candidats Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui obtiennent 27,56% et 18,03% des suffrages.

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Sennecey-le-Grand, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés avait marqué des points avant cette 2ème manche des élections législatives 2022. Cet électorat a donc son importance aujourd'hui. Ce premier résultat est néanmoins à comparer avec les voix de gauche que pouvait viser la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 13,83%, 3,56%, 1,23% et 3,36% le 10 avril. Le bloc de gauche pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 21,98% à Sennecey-le-Grand pour ce premier tour des législatives.

Le résultat de la législative à Sennecey-le-Grand a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a obtenu le plus de bulletins de votes parmi les 2066 citoyens de Sennecey-le-Grand votant dans la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire. Le résultat définitif de la législative au niveau de cette circonscription législative découlera des choix des électeurs des 132 autres communes qui la composent. Cécile Untermaier a ainsi enregistré 31% des suffrages. En seconde place, Valérie Deloge (Rassemblement National) obtient 28% des voix. Enfin, Elisabeth Roblot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoit 18% des voix. L'abstention représente 52% des citoyens autorisés à voter dans la commune au niveau de la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire.

Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 31.2% des voix au premier tour à Sennecey-le-Grand, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien député européen avaient obtenu 25.7% et 13.8% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Sennecey-le-Grand avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 55.4% des votes. Emmanuel Macron avait récupéré 44.6% des suffrages. Les administrés de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ? Les électeurs de Sennecey-le-Grand ( Saône-et-Loire ) reprendront la direction des urnes en 2022 : ils devront participer aux élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant préféreront-ils ?