Résultat des législatives à Sennecey-le-Grand - Election 2022 (71240) [PUBLIE]

12/06/22 22:27

Le résultat de l'élection législative 2022 à Sennecey-le-Grand a été publié par le ministère de l'Intérieur. A l'occasion du premier round des législatives 2022, les 2066 électeurs de Sennecey-le-Grand enregistrés dans la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire ont pris parti pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Les électeurs des 132 autres communes rattachées à la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire voteront-ils comme ceux de Sennecey-le-Grand ? Cécile Untermaier a engrangé 31% des votes dans la localité. Valérie Deloge (Rassemblement National) glane 28% des voix. De son côté, Elisabeth Roblot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) recueille 18% des votes. Le niveau de l'abstention s'élève à 52% des électeurs autorisés à fréquenter les isoloirs au sein de la commune pour cette circonscription législative.

La publication des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le taux d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, plus qu'en 2012. Au fil des dernières années, les 3 150 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, 58,8% des personnes en capacité de voter à Sennecey-le-Grand avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 50,53% pour le round deux.

Les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à atteindre un minuscule point avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. Ces mouvements des dernières semaines se répéteront probablement sur les législatives à Sennecey-le-Grand ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Or Emmanuel Macron avait obtenu 25,73% des voix à Sennecey-le-Grand, à l'issue du dernier scrutin présidentiel contre un peu moins de 28% en France. La candidate du Front national enregistrait 31,22% des voix contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 13,83% (contre 21,95%).

Les votants de Sennecey-le-Grand avaient offert 13,83% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour le 1er round de la dernière présidentielle. Mais il faut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,56% et 1,23% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 4,79% à gauche de l'échiquier (et donc 18,62% en comptant les suffrages de Mélenchon).

Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 31.2% des voix au premier tour à Sennecey-le-Grand, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien député européen avaient obtenu 25.7% et 13.8% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Sennecey-le-Grand avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 55.4% des votes. Emmanuel Macron avait récupéré 44.6% des suffrages. Les administrés de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ? Les électeurs de Sennecey-le-Grand ( Saône-et-Loire ) reprendront la direction des urnes en 2022 : ils devront participer aux élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant préféreront-ils ?