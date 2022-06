Résultat de la législative à Sérignan-du-Comtat : 2e tour en direct

19/06/22 18:08

Les habitants des communes de grandes tailles votent la plupart du temps moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour le deuxième tour des législatives ? Pendant les législatives de 2017, 51,19% des personnes habilitées à voter à Sérignan-du-Comtat avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 48,34% pour le second round. La publication des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le taux d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 57,36% au second tour et 44,6% en 2012, toujours au deuxième tour.

A l'occasion du premier tour des législatives, dimanche 12 juin 2022, les habitants de Sérignan-du-Comtat ont plébiscité la candidature Rassemblement National à qui ils ont accordé 42,24% des votes. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 21,25% des votes. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 20,81% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

Une des clés de ces législatives, en France, reste le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. À Sérignan-du-Comtat, son postulant avait cumulé 21,25% des suffrages il y a une semaine. Ce premier résultat est cependant à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 15,37%, 3,98%, 1,22% et 1,99% en avril. Ce sont donc 22,56% d'électeurs en réalité que pouvait viser la coalition de gauche pour ces législatives à Sérignan-du-Comtat.

Le résultat de l' élection législative 2022 à Sérignan-du-Comtat est désormais publié. C'est la candidature Rassemblement National qui a rassemblé le plus de bulletins de votes de la part des 2282 habitants de Sérignan-du-Comtat de la 4ème circonscription du Vaucluse. Le niveau de la participation représente 51% des citoyens habilités à fréquenter les isoloirs dans la commune au niveau de cette circonscription électorale (1 154 votants). Reste encore à déterminer si les habitants des 47 autres communes faisant partie de la 4ème circonscription du Vaucluse voteront comme ceux de Sérignan-du-Comtat. Marie-France Lorho a réuni 42% des votes. En deuxième place, Monia Galvez (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoit 21% des votes. A la 3e position, Violaine Richard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtient 21% des suffrages.

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 34,9% des suffrages au premier tour à Sérignan-du-Comtat. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19,0% et 15,4% des suffrages. Le choix des habitants de Sérignan-du-Comtat était resté constant au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (59,2% des voix), abandonnant donc 40,8% des voix à Emmanuel Macron. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Comme partout dans le pays, les électeurs de Sérignan-du-Comtat (Vaucluse) seront amenés à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel prétendant voteront-ils ?