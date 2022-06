Résultat de la législative à Sérignan-du-Comtat : en direct

En direct

19:24 - Quel score pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés à Sérignan-du-Comtat ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une des questions clés de ces législatives 2022, à Sérignan-du-Comtat comme dans toute la France. Le candidat insoumis avait cumulé 15,37% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,98% et 1,22% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un total espéré de 20,57% pour la coalition LFI-PS-EELV.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Sérignan-du-Comtat ? Marine Le Pen avait atteint la première position lors de la dernière élection à la présidence de la République à Sérignan-du-Comtat avec 34,94% des suffrages, au premier tour. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 18,96%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 15,37% et Éric Zemmour à 11,11%. Pourtant, en France, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à 21,95%. Les mouvements nationaux des dernières semaines changeront certainement la situation lors des législatives dans la ville. Et pour rappel, la Nupes a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve. Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est venu coller les 20%.

14:30 - L'abstention demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2022 à Sérignan-du-Comtat Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Sérignan-du-Comtat ? La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des familles, cumulée avec les préoccupations dues au conflit entre la Russie et l'Ukraine pourraient en effet tempérer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Sérignan-du-Comtat (84830). En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 82,15% au niveau de la commune. La participation était de 81,65% au premier tour, c'est-à-dire 1 846 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

11:30 - À Sérignan-du-Comtat, les chiffres de l'abstention aux élections législatives 2022 seront un élément déterminant Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, 51,19% des personnes en capacité de voter à Sérignan-du-Comtat avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 48,34% pour le second tour.