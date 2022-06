Résultat de la législative à Sermérieu : 2e tour en direct

En direct

19:04 - La Nupes était arrivée en 3e position à Sermérieu il y a sept jours Le niveau des électeurs de la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés reste un des paramètres de ces élections législatives 2022 en France. Cet électorat représentait 22,62% des suffrages dans la commune dimanche dernier. Mais ce score est tout de même à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 14,84%, 4,88%, 1,78% et 2,72% le 10 avril. La Nupes partait donc avec un potentiel théorique de 24,22% à Sermérieu pour ce premier tour.

15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle gagner à Sermérieu ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les sondages à l'échelle de l'Hexagone cachent quelquefois des réalités locales compliquées, comme par exemple à Sermérieu. La candidature Rassemblement National a recueilli 31,52% des voix dimanche 12 juin 2022 lors du 1er tour de l'élection législative. Elle a coiffé au poteau les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui reçoivent respectivement 27,9% et 22,62% des voix.

13:30 - Quel impact aura l'abstention sur les résultats des législatives à Sermérieu ? Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives atteignait 57,36% au second round contre 44,6% en 2012, lors du second tour de scrutin. Comment ont voté d'habitude les habitants de cette ville lors des consultations démocratiques antérieures ? Cinq années plus tôt, au moment des législatives, le taux de participation représentait 45,31% au sein de Sermérieu au round numéro deux, en d’autres termes 556 électeurs s'étaient rendus dans les bureaux de vote.