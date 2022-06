Résultat de la législative à Seurre : 2e tour en direct

19/06/22 18:13

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Seurre sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Seurre. En direct 18:13 - La nuance Mélenchon était arrivée au pied du podium à Seurre il y a 7 jours La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pouvait espérer glaner 19,76% à Seurre avant les élections législatives. Un chiffre correspondant au total des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat de gauche à la députation a pourtant cumulé 17,0% des suffrages lors de la première manche des législatives. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de monter sur la troisième marche. 15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle l'emporter à Seurre ? La candidature Rassemblement National a amassé 33,43% des suffrages le 12 juin dernier lors du 1er tour des législatives. Elle est ressortie devant les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui ramassent dans l'ordre 19,55% et 17,0% des voix. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. 13:30 - A la publication des résultats des législatives, quel sera l'abstention à Seurre ? Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des élections passées. Cinq ans auparavant, lors des élections législatives, le taux de participation s'était hissé à 37,13% au sein de Seurre au second round, ce qui représentait 622 votants sur les 1640 habitants en âge de voter. Le second tour de scrutin de ce 19 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Pour rappel, au niveau du pays en 2017, la participation aux élections législatives s'élevait à 42,64% au deuxième tour, c'était bien plus qu'au premier tour. 10:30 - Les élections sont reparties à Seurre ! Ce qu'il faut savoir sur les législatives 2022 Les résultats finaux des élections législatives 2022 à Seurre devraient être révélés assez rapidement après la fermeture des 2 bureaux de vote ce dimanche, la ville n'affichant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on saura assez rapidement qui des candidats finalistes pourra siéger à l'Assemblée pour la prochaine législature.

Résultats des législatives 2022 à Seurre - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Seurre aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de la Côte-d'Or

Tête de liste Liste René Lioret Rassemblement National Didier Paris Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Seurre - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Seurre

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de la Côte-d'Or

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Seurre Didier Paris (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,83% 19,55% René Lioret (Ballotage) Rassemblement National 23,70% 33,43% Isabelle de Almeida Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,66% 17,00% Charlotte Fougère Les Républicains 13,31% 10,34% Hervé Moreau Divers droite 6,93% 5,95% Denis Jordan Reconquête ! 4,37% 4,39% Clélia Robert Ecologistes 3,39% 2,69% Françoise Petet Divers extrême gauche 0,95% 0,99% Jean-Claude Bouvarel Droite souverainiste 0,55% 0,42% Michel Lambert Divers extrême gauche 0,31% 5,24% Participation au scrutin Circonscription Seurre Taux de participation 50,33% 43,90% Taux d'abstention 49,67% 56,10% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56% 1,66% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,69% Nombre de votants 43 126 723

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Seurre. Les habitants de Seurre votant dans la 5ème circonscription de la Côte-d'Or se sont tournés vers le candidat Rassemblement National au soir du premier round des législatives. Le taux d'abstention parmi les électeurs autorisés à fréquenter les urnes dans la commune pour cette circonscription s'élève à 56%. L'issue définitive de la législative au niveau de la 5ème circonscription de la Côte-d'Or découlera des choix des électeurs des 222 autres communes qui lui sont rattachées. Au sein de la ville, René Lioret a accumulé 33% des votes. Didier Paris (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Isabelle de Almeida (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à respectivement 20% et 17% des suffrages.

Législatives 2022 à Seurre : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 39% des votes au premier tour à Seurre. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23% et 12% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Seurre gratifiée de 58% des votes, laissant par conséquent 42% des voix à Emmanuel Macron. Les votants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Quel sera le résultat des législatives à Seurre ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin prochains.