En direct

19:34 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Seurre ? Une des questions cruciales de ces élections législatives, en France comme à Seurre, sera le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait enregistré 11,6% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Les reports des suffrages socialistes et écologistes ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,99% et 1,45% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 16,04% à Seurre pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - À Seurre, des sondages aussi valables qu'en France ? À Seurre, Marine Le Pen avait pu grimper à la meilleure place de la dernière présidentielle avec 39,08% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 23,12%. On trouvait plus loin, avec 11,6%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,25%, Éric Zemmour. Les tendances nationales des dernières semaines modifieront probablement ce tableau lors des législatives dans la commune dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des particularités locales. Et pour rappel, la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%.

14:30 - À Seurre, quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 ? À Seurre, l'un des critères forts du scrutin législatif 2022 sera sans aucun doute le niveau de participation. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des ménages combinée avec les incertitudes engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient par exemple capables de priver les isoloirs de leurs électeurs à Seurre (21250). En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 31,33% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 30,91% au premier tour. En proportion, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages de participation à Seurre ? La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le taux d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type de scrutin. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des précédentes élections. Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, parmi les 1 676 personnes en âge de voter à Seurre, 62,87% étaient restées chez elles au premier tour, contre un taux d'abstention de 58,83% au second tour.