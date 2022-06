En direct

19:03 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Seyssins ? Un des paramètres majeurs de ces législatives 2022, en France comme à Seyssins, reste le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait atteint 18,44% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Et c'est sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 7,96% et 2,12% au 1er tour de la présidentielle. Soit un point de départ de 28,52% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Seyssins.

16:30 - Que peuvent montrer les sondages des législatives 2022 pour Seyssins ? Avec 36,35% des suffrages, à Seyssins, Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote au dernier scrutin présidentiel. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 18,44%, devant Marine Le Pen à 17,09% et Yannick Jadot à 7,96%. Néanmoins, en France, on retrouvait Emmanuel Macron à près de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront probablement modifier ce paysage et donc le résultat des législatives dans la commune ce dimanche. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 petit point avant la trêve, devant un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%.

14:30 - La participation demeure l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives à Seyssins Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Seyssins ? La crainte d'une reprise de la pandémie de covid serait par exemple capable de modifier les décisions que prendront les électeurs de Seyssins (38180). En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 5 835 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 81,36% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 83,05% au premier tour, c'est-à-dire 4 846 personnes. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Seyssins à l'occasion du premier tour des élections législatives ? Les élections législatives mobilisent toujours moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Pour comprendre le vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédents scrutins. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, parmi les 5 595 personnes en âge de voter à Seyssins, 47,83% avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 39,14% au deuxième round.