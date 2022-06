Résultat de la législative à Sierck-les-Bains : 2e tour en direct

Les inscrits de Sierck-les-Bains avaient livré 20,81% de leurs votes à la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés le 12 juin dernier, pour l'étape première des législatives 2022. Ce premier résultat est toutefois à mettre en perspective avec les votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. À Sierck-les-Bains, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 14,56%, 4,51%, 1,55% et 2,45% le 10 avril. Soit un potentiel de 23,07% pour le bloc LFI-PS-EELV-PC dans la commune.

15:30 - Quel dénouement pour le deuxième tour des législatives à Sierck-les-Bains ?

Grâce à 36,88% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Sierck-les-Bains le 12 juin dernier au soir du 1er round des élections législatives. Elle a coiffé au poteau les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui ramassent respectivement 20,81% et 20,36% des suffrages. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges.