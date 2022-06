19:49 - Sur quel candidat vont se porter les voix de gauche à Sillé-le-Guillaume ?

Les votants de Sillé-le-Guillaume avaient apporté 15,81% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la première manche de la présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,37% et 1,99% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 20,17% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune.