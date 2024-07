Résultat des législatives 2024 à Aigné (72650) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur quel candidat vont se rabattre les électeurs de la gauche à Aigné ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier a des chances de séduire une partie importante des votants en France. Le 30 juin, l'attelage a réuni 28,06% des votes à l'échelle nationale soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 26,99% des bulletins à Aigné. Une performance à comparer néanmoins avec les 24,07% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Le RN a nettement progressé à Aigné L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Alors que sur la France entière, les scores du RN ont affiché plus de 30% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà glané 17 points ici entre 2022 et 2024. Il est donc possible, selon les reports de voix, que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final à Aigné pour la majorité au second tour ? La fraction d'électeurs du Rassemblement national sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de ces élections législatives localement. Le RN peut-il gagner cette fois à Aigné, contrairement à 2022 ? Le RN n'a pas convaincu en revanche dans la commune d'Aigné il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 19,35% au premier tour, contre 26,02% pour Julie Delpech (La République en Marche). Le second tour sera à l'avenant, les bureaux de vote voyant également le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle finir gagnant, avec 52,54%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,46%.

20:05 - Des élections législatives qui ont souri au RN jusqu'ici Céline de Cossé Brissac (Rassemblement National) a obtenu 36,98% des suffrages à Aigné le 30 juin, à l'occasion du 1er round de l'élection législative. Julie Delpech (Majorité présidentielle) décrochait 28,27%. De son côté, Ghislaine Bonnet (Nouveau Front populaire) glanait 26,99% des votants. C'est aussi Céline de Cossé Brissac qui terminait sur la première marche dans la 1ère circonscription de la Sarthe dans son ensemble, avec cette fois 33,6%, devant Julie Delpech avec 30,84% et Ghislaine Bonnet avec 25,01%.

19:21 - Que retenir de l'abstention par rapport au scrutin européen à Aigné ? Au cours des dernières années, les 1 719 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Le taux de participation lors du 1er round des législatives 2024 à Aigné a atteint 72,05%, dépassant celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, 54,23% des personnes habilitées à voter à Aigné avaient en effet pris part à l'élection. La participation était de 54,11% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle représentait 20% à midi et 45% à 17 h, mieux qu'en 2019.

18:35 - Quelle influence aura l'abstention sur les résultats des législatives 2024 à Aigné ? À Aigné, l'abstention constitue indéniablement l'une des clés de ces législatives 2024. Dans la ville, 27,95% des électeurs se sont abstenus lors du premier tour des législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 19,5% dans la ville. L'abstention était de 19,95% au premier tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,41% au premier tour et 49,96% au deuxième tour.

17:29 - Aigné : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Aigné mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'influencer le résultat des législatives. Dans la commune, 22,34% des résidents sont des enfants, et 3,61% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (93,15%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 639 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (7,83%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,06%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Aigné mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,2% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.