Résultat de la législative à Soisy-sous-Montmorency : en direct

12/06/22 17:19

La métropole de Soisy-sous-Montmorency ne couvre qu'une seule circonscription législative, de quoi simplifier le vote des citoyens qui ont jusqu'à 20 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne. Un sursis de 2 heures rendu possible par décision préfectorale, pour inciter le plus grand nombre à participer. 9 candidats sont en lice pour cette élection législative à Soisy-sous-Montmorency soit autant que dans les autres circonscriptions. Les résultats seront connus dès 20 heures ci-dessus.

Au fil des élections précédentes, les 18 406 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, lors des élections législatives, sur les 12 084 inscrits sur les listes électorales à Soisy-sous-Montmorency, 47,12% avaient pris part à l'élection au premier tour. Le taux de participation était de 41,5% pour le deuxième round. Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le taux d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type d'élection. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h.

Les tendances nationales des derniers jours auront probablement un écho à Soisy-sous-Montmorency ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne. Au même moment, le Rassemblement national s'est rapproché des 20%. A l'issue du premier tour de la dernière présidentielle, à Soisy-sous-Montmorency, Emmanuel Macron se propulsait à la première position avec 33,01% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 25,69%, puis Marine Le Pen à 14,37% et Éric Zemmour à 8,5%.

Les inscrits sur les listes électorales de Soisy-sous-Montmorency ( Val-d'Oise ) reprendront la direction des urnes en 2022. Ils devront contribuer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Les habitants de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 33,0% des votes au premier tour à Soisy-sous-Montmorency, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien parlementaire européen et la finaliste malheureuse de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 25,7% et 14,4% des votes. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Soisy-sous-Montmorency avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 71,2% des votes, laissant ainsi 28,8% des suffrages à Marine Le Pen.