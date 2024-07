Résultat des législatives 2024 à Montmorency : les premiers chiffres du 2e tour

À Montmorency, l'une des clés des législatives est sans nul doute l'étendue de l'abstention. Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Montmorency était de 71,86%, dimanche dernier. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,75% au premier tour et 50,56% au deuxième tour. Au second tour de la présidentielle, 72,6% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 78,15% au premier tour, ce qui représentait 10 573 personnes. Les études montrent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Montmorency ?

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Montmorency : ce qu'il faut savoir

En pleine campagne électorale législative, Montmorency est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 31,34% de cadres supérieurs pour 21 870 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 1 922 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 5 873 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (73,67%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 2 118 personnes favorise une ouverture culturelle appréciable. Parmi cette diversité sociale, près de 35,77% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 807,87 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour conclure, à Montmorency, les spécificités locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.