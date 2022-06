Résultat des législatives à Soues - Election 2022 (65430) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Soues. Pour le premier tour des législatives, les 2285 électeurs de Soues enregistrés dans la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées ont choisi le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. Ces chiffres ne reflètent toutefois pas la totalité des suffrages au niveau de la circonscription, 181 autres communes participant également au résultat de la législative dans la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées. Grégory Korn a effectivement obtenu 31% des suffrages dans la commune. Benoit Mournet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Serge Dumanoir (Rassemblement National) le suivent avec 21% et 20% des voix. Le niveau de l'abstention s'élève à 49% des habitants autorisés à fréquenter les isoloirs dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative (soit 1 121 non-votants).

Les inscrits sur les listes électorales de Soues (Hautes-Pyrénées) reprendront le chemin de leur bureau de vote en 2022. Ils seront priés de participer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel prétendant favoriseront-ils ? En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de rafler un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 25% des suffrages au premier tour à Soues. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 22% et 22% des voix. Au contraire du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le second tour grâce à 54% des votes face à Marine Le Pen (46%).