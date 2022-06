Résultat de la législative à Soufflenheim : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Soufflenheim dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:30

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Soufflenheim sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:29 - Quelques données clés pour les élections législatives à Soufflenheim Pour ces élections législatives de 2022 à Soufflenheim, les 3 bureaux de vote (de Bureau de Vote 01 à Bureau de Vote 03) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, avant le début des dépouillements. Ce sont 9 candidats qui s'opposent dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à Soufflenheim

Les élections législatives 2022 auront lieu à Soufflenheim comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Stéphanie Kochert Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sébastien Kriloff Reconquête ! Samy Ahmed-Yahia Nouvelle union populaire écologique et sociale Claire Grosheitsch Ecologistes Ludwig Knoepffler Rassemblement National Colette Pissard Droite souverainiste Catherine Gsell Divers extrême gauche Bruno Jacky Régionaliste Anne Sander Divers droite

Législatives 2022 à Soufflenheim : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 4 914 électeurs de Soufflenheim seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Les habitants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 35,47% des votes au premier tour à Soufflenheim. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27,97% et 12,62% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Soufflenheim grâce à 52,38% des suffrages. Emmanuel Macron avait obtenu 47,62% des votes.