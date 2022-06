Résultat des législatives à Sourdeval - Election 2022 (50150) [PUBLIE]

12/06/22 21:14

Le résultat de l' élection législative à Sourdeval a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de voix de la part des 2413 habitants de Sourdeval de la 2ème circonscription de la Manche. Le résultat définitif de la législative au niveau de la 2ème circonscription de la Manche dépendra des choix des électeurs des 119 autres communes qui la composent. La participation parmi les électeurs habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale atteint 48% (1 147 votants). Bertrand Sorre a raflé 45% des suffrages dans la commune. Il arrive devant Marie-Françoise Kurdziel (Rassemblement National) et Patrick Grimbert (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent dans l'ordre 19% et 16% des voix.